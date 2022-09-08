Диетолог рассказала об опасности сладкого чая

Фото: unsplash

Злоупотребление сладким чаем может спровоцировать развитие диабета и окажет влияние на выработку инсулина. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

— Добавленный сахар, как по мнению Всемирной организации здравоохранения, так и отечественной диетологии, вреден для здоровья, так как несет лишние пустые калории. И вообще необходимости в приеме сладких напитков человеческий организм, как правило, не испытывает, — сказала она.

Специалист добавила, что при регулярном употреблении сладкого чая есть риск развития сахарного диабета. По ее словам, опасность возрастает, если количество сахара в общей сложности превышает 50 граммов в день.

Диетолог порекомендовала людям, у которых не наблюдается гипогликемия, отказаться от добавления сахара в напиток. Кроме того, это же стоит сделать и тем, кто болеет ожирением и диабетом. Сладкий чай окажет сильное влияние на уровень сахара в крови и выработку инсулина, передает «Москва 24».

Врач-кардиолог Олег Варфоломеев заявил, что лучший способ избежать инсульта — придерживаться сбалансированной диеты и регулярно заниматься физическими упражнениями. По словам специалиста, людям следует употреблять продукты, богатые калием.