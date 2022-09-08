Премьера фильма об адмирале Исакове состоится в Музее Победы 8 сентября

Фото: Музей Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 8 сентября состоится премьерный показ документального фильма «Адмирал Исаков», посвященный адмиралу флота Советского Союза. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщили в пресс-службе учреждения.

— Долгие годы имя адмирала Ивана Исакова оставалось в тени. Отсутствие наследников и родственников, ранний уход в 1967 году сыграли негативную роль в сохранении памяти об этой легендарной личности. А ведь в истории нашей страны только три человека были удостоены звания Адмирал Флота Советского Союза, — сказали организаторы.

Отмечается, что фильм снят при поддержке Музея Победы, Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого и Военного музея Министерства обороны Республики Армения. Зрители смогут узнать историю Исакова, факты из его военной службы, научной деятельности и так далее.

Накануне сообщалось, что открытый урок, посвященный советской летчице, Герою СССР Татьяне Макаровой, прошел в Музее Победы. Мероприятие, организованное в рамках работы школьной выставки «Надежный тыл», посетили более 50 учащихся кадетских классов московской школы № 902 «Диалог».