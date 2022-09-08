Росгвардия обнаружила оборудование Space X, поставляемое ВСУ из США

Фото: Пресс-служба Росгвардии

Сотрудники Росгвардии в ходе разведки обнаружили в одном из домов в Луганской народной республике (ЛНР) спутниковую тарелку Starlink, которая поставлялась ВСУ в рамках военной помощи от США. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 8 сентября.

— В ходе разведывательных мероприятий в населенном пункте Луганской народной республики в одном из домовладений росгвардейцы обнаружили спутниковую интернет-тарелку STARLINK компании Space X, поставляемую в рамках военной помощи ВСУ от США, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, находка принадлежала одному из подразделений украинской армии. Кроме того, в процессе работ росгвардейцы обнаружили два схрона оружия. Из них были изъяты два гранатомета иностранного производства, 70 ручных гранат, более 50 тысяч боеприпасов и так далее, передает пресс-служба.

До этого сообщалось, что сотрудники Росгвардии в ходе разведки оставленных позиций ВСУ обнаружили в Лисичанске донесение украинского офицера о крупных потерях армии и слабой подготовке военных. Найденные документы принадлежали командиру украинского подразделения Александру Коваленко.