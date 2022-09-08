Компенсационные автобусы запустили на Живописной улице вместо трамваев

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Живописная улица Карта всех событий

На Живописной улице Москвы начали работу компенсационные автобусы, которые будут временно курсировать вместо трамваев. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 8 сентября.

— Вместо трамваев работают компенсационные автобусы. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что на Живописной улице по техническим причинам произошла задержка трамваев № 28 и 31. Москвичей призвали сохранять внимательность и следить за сообщениями водителей.

Накануне сообщалось, что интервалы движения поездов на южном участке Калужско-Рижской линии метро были временно увеличены. Причиной стал упавший на пути человек. Позже движение поездов ввели в график.

6 сентября стало известно, что по причине повреждения силового кабеля сторонней организацией в ходе проведения работ временно было парализовано движение поездов на участках трех линий столичного метрополитена. На закрытых участках работали бесплатные дублирующие автобусы КМ.