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Движение трамваев на Живописной улице восстановили

Александр Афонин
Город
Движение трамваев на Живописной улице восстановили
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Живописная улица Карта всех событий

Специалисты восстановили движение двух трамвайных маршрутов на Живописной улице. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 8 сентября.

— Восстановлено движение трамваев по Живописной улице, — говорится в сообщении.

Отмечается, что компенсационные автобусы временно продолжат работать на участке от проспекта Маршала Жукова до метро «Щукинская», передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что на Живописной улице по техническим причинам произошла задержка трамваев № 28 и 31. Уточняется, что в связи с ограничениями маршруты транспорта были временно изменены.

Из-за случившегося на участке начали работу компенсационные автобусы. Они дублировали маршруты задерживающихся трамваев.

6 сентября стало известно, что по причине повреждения силового кабеля сторонней организацией в ходе проведения работ временно было парализовано движение поездов на участках трех линий столичного метрополитена. На закрытых участках работали бесплатные дублирующие автобусы КМ.

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