ФСБ пресекла деятельность террористической ячейки в столице. Видео

В столице сотрудники ФСБ пресекли деятельность террористической ячейки. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах в четверг, 8 сентября.
По информации источника, группа финансировала запрещенную в России организацию «Исламское государство»*. Силовики задержали несколько членов ячейки. Момент захвата запечатлели на видеокамеру.
В понедельник, 5 сентября, именно эта террористическая группировка взяла на себя ответственность за взрыв у российского посольства в Кабуле, в результате которого погибли два сотрудника дипмиссии несколько местных жителей.
*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда.