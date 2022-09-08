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ФСБ пресекла деятельность террористической ячейки в столице. Видео

Степан Жирнов
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность террористической ячейки в столице. Видео
Фото: depositphotos

В столице сотрудники ФСБ пресекли деятельность террористической ячейки. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах в четверг, 8 сентября.

По информации источника, группа финансировала запрещенную в России организацию «Исламское государство»*. Силовики задержали несколько членов ячейки. Момент захвата запечатлели на видеокамеру.

Видео: ФСБ РФ

В понедельник, 5 сентября, именно эта террористическая группировка взяла на себя ответственность за взрыв у российского посольства в Кабуле, в результате которого погибли два сотрудника дипмиссии несколько местных жителей.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда.

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