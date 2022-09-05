Прикинулся студентом: что известно о теракте у здания посольства России в Кабуле

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В понедельник, 5 сентября, произошел взрыв в непосредственной близости от входа в консульский отдел российского посольства в Кабуле. Восемь человек погибли, в том числе два сотрудника дипмиссии. Еще не менее 15 человек пострадали. Подробности трагедии читайте в материале «Вечерней Москвы».

Взрыв

В 10:50 по местному времени (08:50 мск), по сообщениям афганских СМИ, бойцы местного правительства заметили подозрительного гражданина и попытались его остановить, открыв по нему огонь (официальных подтверждений этого нет — прим. «ВМ»). Вскоре после этого прогремел взрыв.

По предварительным данным, нападение совершил террорист-смертник.

Первые мгновения после совершения теракта попали на видео, на котором просматривается, как толпа в панике бежит от здания посольства сквозь дым и пыль.

Последствия

К месту происшествия выдвинулось большое количество карет скорой помощи.

Министерство иностранных дел РФ сообщило, что от взрыва скончалось двое сотрудников посольства: представитель дипмиссии погиб на месте, охранник скончался позже в больнице от полученных ранений. Также в МИД заявили, что среди местного населения тоже есть потери: как минимум десять человек погибло, еще восемь человек госпитализированы.

После всего случившегося глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для охраны посольства привлекут дополнительные силы местных властей, а также разведки и контрразведки.

В свою очередь председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели сотрудников российского посольства. Для расследования этого дела будет организовано сотрудничество СК, МИД РФ и правоохранительных органов Афганистана.

Смертник прикинулся студентом

По словам специалиста по Афганистану Василия Кравцова, в тот день у посольства было много людей, которые собрались для получения виз и документов, а также решения других юридических вопросов.

— А на этот раз там было очень много именно афганских студентов, которые пришли в российское дипломатическое представительство, чтобы получить визы, оформленные в рамках программы Россотрудничества. И в этой толпе затесался молодой человек, который и произвел взрыв, — сообщил Кравцов «Вечерней Москве».

Эксперт добавил, что преступник делал вид, что он студент, чтобы вписаться в толпу. При этом данных о том, к какой террористической организации он мог быть причастен, пока нет.