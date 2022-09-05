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«Было много афганских студентов»: что известно об обстановке во время взрыва у посольства РФ в Кабуле

Рафаэль Залян

Сюжет: 

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Происшествия
«Было много афганских студентов»: что известно об обстановке во время взрыва у посольства РФ в Кабуле
Фото: Unsplash

Во время взрыва возле посольства России в Кабуле в толпе афганских студентов, пришедших за получением российских виз, затесался молодой человек, который и произвел взрыв. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал политолог, специалист по Афганистану Василий Кравцов, который владеет уточненными данными о произошедшем.

По его словам, случившееся является террористическим актом, для его произведения были созданы искусственные условия:

— Непонятно, какая группировка стоит за этим, нет смысла это называть, это ничего не даст. Погибли два наших сотрудника, на их месте мог быть даже я. Обычно с раннего утра на улице Дар-уль-Амане, где наше посольство, собираются люди, чтобы получить визы, доверенность, решить всякие юридические процедуры. А на этот раз там было очень много именно афганских студентов, которые пришли в российское дипломатическое представительство, чтобы получить визы, оформленные в рамках программы Россотрудничества. И в этой толпе затесался молодой человек, который и произвел взрыв.

Эксперт добавил, что преступник делал вид, что он студент, чтобы вписаться в толпу. При этом данных о том, к какой террористической организации он мог быть причастен, пока нет.

До этого сообщалось, что рядом с российским посольством в Кабуле прогремел взрыв. По словам очевидцев, на место происшествия направили большое количество машин скорой помощи. Позже стало известно, что подрыв совершил террорист-смертник.

По предварительным данным, инцидент произошел, когда сотрудник посольства вышел к людям в очереди на получение визы. В российском МИД сообщили, что погибли два сотрудника российского посольства.

Афганистан Терроризм Посольства
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