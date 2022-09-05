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Лавров: Российское посольство в Кабуле усилило охрану после теракта

Полина Долганова
В мире
Лавров: Российское посольство в Кабуле усилило охрану после теракта
Фото: МИД РФ

Посольство России в Кабуле усилило меры охраны после теракта, который произошел около здания дипмиссии 5 сентября. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, после случившегося были привлечены дополнительные силы властей Афганистана, разведки и контрразведки.

Министр также выразил надежду на то, что исполнители теракта будут найдены в кратчайшие сроки, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что рядом с российским посольством в Кабуле прогремел взрыв. По словам очевидцев, на место происшествия направили большое количество машин скорой помощи. Позже стало известно, что подрыв совершил террорист-смертник.

В результате теракта у российского посольства в Кабуле скончались два сотрудника дипмиссии.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими. 15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу Кабул.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.

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