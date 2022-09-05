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«Исламское государство» взяло ответственность за теракт возле посольства РФ в Кабуле

Евгений Белоусов
Происшествия
«Исламское государство» взяло ответственность за теракт возле посольства РФ в Кабуле
Фото: Pixabay

«Исламское государство» (ИГ)* взяло на себя ответственность за теракт у российского посольства в Афганистане. Об этом в понедельник, 5 сентября, со ссылкой на обращение террористов сообщает агентство Reuters.

Кроме того, ИГ опубликовало фотографию человека, который, по утверждению группировки, совершил теракт у здания дипмиссии. Террористы утверждают, что этот человек подорвал бомбу во время собрания, на котором присутствовали дипломаты РФ, передает Lenta.

Рядом с российским посольством в Кабуле прогремел взрыв. Позже стало известно, что подрыв совершил террорист-смертник.

В результате теракта у российского посольства в Кабуле скончались два сотрудника дипмиссии — второй секретарь и охранник.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими. 15 августа «Талибану»** удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда.

**«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.

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