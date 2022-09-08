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Женщина нанесла собутыльнице 50 ударов ножом

Степан Жирнов
Происшествия
Женщина нанесла собутыльнице 50 ударов ножом
Фото: СК РФ

Женщина нанесла 50 ударов ножом своей собутыльнице в Тюмени. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по Тюменской области в четверг, 8 сентября.

По информации следствия, вечером 24 июля 31-летняя местная жительница выпивала со своей 38-летней знакомой в квартире дома, который расположен на улице 30 лет Победы в городе Тюмени.

В какой-то момент во время застолья женщины поссорились. Выйдя из себя, пьяная подозреваемая 50 раз ударила ножом собутыльницу и скрылась. Пострадавшая скончалась на месте преступления.

Вскоре злоумышленницу задержали. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области.

Другое убийство произошло в Подмосковье. Мужчину застрелили на пристани водохранилища.

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