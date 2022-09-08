Захарова: Организаторам теракта в Кабуле могли содействовать спецслужбы

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Организаторам теракта возле российского посольства в Кабуле могли помогать сотрудники иностранных спецслужб. Такое мнение высказала в четверг, 8 сентября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— По имеющимся данным, совершившей его (теракт — прим. «ВМ») террористической группировке ИГИЛ (прежнее название ИГ* — прим. «ВМ») могли содействовать представители спецслужб третьих стан, — заявила она.

Тем не менее террористическая атака не смогла подорвать отношения России и Афганистана. Обе страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, передает слова Захаровой ТАСС.

Рядом с российским посольством в Кабуле прогремел взрыв. Позже стало известно, что подрыв совершил террорист-смертник. В результате теракта скончались два сотрудника дипмиссии — второй секретарь и охранник.

Позднее «Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт у российского посольства.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда.