Названы знаки зодиака женщин, о которых втайне мечтают все мужчины

Фото: depositphotos

Женщины, рожденные под четырьмя знаками зодиака, могут свести с ума любого мужчину. Какими секретами они обладают, рассказали астрологи.

Так, в Девах мужчин привлекает их умение жить гармонично, не терять интерес к партнеру и умение прямо говорить о своих чувствах и желаниях. Они предпочтут домашний уютный вечер шумной вечеринке. Кроме того, эти женщины не станут прибегать к обману и недоговоркам. Представительницы этого знака становятся преданными женами и хорошими матерями.

Женщины-Весы могут обаять мужчин умением создать комфорт и дать партнеру почувствовать себя героем и принцем на белом коне. Они хороши собой, ласковы и женственны. При этом эти дамы умеют себя преподносить и не станут играть с чувствами мужчины.

Представительницы знака Льва заставляют мужчин терять голову, притягивая к себе внимание как магнит. Они сексуальны и при этом обладают чувством собственного достоинства. Эти женщины ассоциируются с королевами, которых хочется носить на руках и одаривать подарками.

Женщины-Стрельцы также часто покоряют сердца мужчин. Они активны, легки на подъем и не станут обижаться по пустякам. При этом представительницы этого знака заботливы и нежны. Они знают, как уберечь партнера от рискованных поступков и избавить его от негативных эмоций, передает Life.ru.

До этого астрологи назвали худших домохозяек по знакам зодиака.