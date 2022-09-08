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Букингемский дворец отменил смену караула из-за ухудшения здоровья Елизаветы II

Лейла Алиева
В мире
Букингемский дворец отменил смену караула из-за ухудшения здоровья Елизаветы II
Фото: twitter/RoyalFamily

В связи с ухудшением самочувствия королевы Великобритании Елизаветы II было принято решение отменить церемонию смены караула Букингемского дворца 8 сентября. Об этом сообщает британская газета Mirror.

У ворот дворца выставлена табличка, которая гласит «Сегодня церемонии смены караула не будет», передает РИА Новости.

Врачи выразили беспокойство из-за состояния здоровья королевы Великобритании Елизаветы II и порекомендовали ей находиться под наблюдением специалистов.

На фоне этой информации вся семья королевы собирается вокруг королевы. Первыми во дворец приехали сын и наследник королевы — принц Чарльз, ее внук принц Уильям. Позже в Балморал приехали дочь Елизаветы Анна и сыновья Эдвард и Эндрю.

Недавно новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс встретилась с королевой, которая поручила ей сформировать новое правительство. Аудиенция состоялась в замке Балморал в Шотландии.

Позже Елизавета II утвердила кабинет нового премьер-министра страны, ранее занимавшей должность главы МИД.

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