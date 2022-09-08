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Посвященная московскому спорту выставка пройдет в «Лужниках» в честь Дня города

Лейла Алиева
Город
Посвященная московскому спорту выставка пройдет в «Лужниках» в честь Дня города
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В рамках празднования Дня города в олимпийском комплексе «Лужники» 11 сентября состоится выставка достижений столичного спорта «Спорт ЭКСПО». Об этом сообщила пресс-служба департамента спорта Москвы в четверг, 8 сентября.

— Откроет мероприятие презентация проекта «Мой спортивный район»: гостям расскажут о его возможностях и доступных видах тренировок. Начало — в 11:00 на главной сцене перед Малой ареной. Далее там же посетителей ждут открытая тренировка по бегу, презентация проектов «Показать за 60 секунд» и «Спортивные выходные» с участием звездных гостей, — говорится в сообщении.

После этого пройдет парад-шествие «Московского спорта», где представители 36 видов различных спортивных направлений продемонстрируют сложнейшие упражнения и элементы.

Также для москвичи смогут посетить фестиваль уличного спорта, на котором пройдет встреча с рекордсменом Книги рекордов Гиннесса Виктором Филипповым. В течение всего дня состоится и праздничная шоу-программа, где выступят MIA BOIKA, Niletto, Юлианна Карулова, Kamazz, Akmal, ФОГЕЛЬ, SEVILLE (ARTIK&ASTI), Джаро и Ханза, группы Пицца, Dabro и NLO.

На праздничных мероприятиях в честь Дня города в Москве также выступят группа Uma2rman и певица Валерия, а на 19 основных площадках пройдет более 500 часов мастер-классов.

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