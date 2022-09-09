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Артемий Лебедев сообщил, что разводится с матерью своих шестерых детей

Юлия Курганова
Общество
Артемий Лебедев сообщил, что разводится с матерью своих шестерых детей
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Дизайнер Артемий Лебедев сообщил, что разводится со своей пятой супругой. Он очень редко делится подробностями личной жизни, поэтому был немногословен.

— Важнейшая новость прошедшей недели заключается в том, что я развожусь. Это все подробности из моей личной жизни, которые вы должны знать в ближайшие десять лет, — сказал знаменитость в своем авторском шоу на YouTube-канале.

Достоверно известно только про одну жену Лебедева — журналистку Марину Литвинович. Сам дизайнер рассказывал в различных интервью, что у него десять детей от пятерых супруг.

На днях актриса Агата Муцениеце вспомнила, как сообщила детям Тимофею и Мие о разводе с их отцом актером Павлом Прилучным. Она призналась, что подошла к вопросу серьезно и не стала утаивать от сына и дочери правду, а прямо заявила, что мама и папа больше не могут быть вместе. По ее словам, для наследников это было потрясением, но со временем им стало легче, и они смирились.

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