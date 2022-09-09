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«Земли усеяны тысячами трупов»: Небензя рассказал о «контрнаступлении» ВСУ

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Земли усеяны тысячами трупов»: Небензя рассказал о «контрнаступлении» ВСУ
Фото: twitter/RussiaUN

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности организации сообщил, что ни о каком прорыве украинской армии в ходе их «контрнаступления» речи не идет, земли под Николаевом, Харьковом и в Запорожье усеяны тысячами трупов украинских военных, которых послали на верную смерть.

— С тем чтобы выклянчить новые вооружения, особенно накануне прошедшей сегодня встречи министров обороны НАТО в Рамштайне, режим Зеленского пытался создать хотя бы видимость того, что Украина может наступать, — заявил он.

Дипломат сказал, что вопреки принципам военной стратегии украинские пропагандисты в высших органах власти рассказывали мировой общественности о планах наступления для возвращения утраченных территорий.

— Против этого безумия, насколько мы можем судить, выступало даже руководство ВСУ, но глава Украины, пообщавшись с американскими и британскими коллегами, был непреклонен. В результате земли под Николаевом, Харьковом и в Запорожье усеяны тысячами трупов украинских солдат, которых послали на верную гибель и отступать которым не давали заградотряды, — рассказал Небензя.

Он уточнил, что ВСУ взяли несколько деревень, но «ни о каком прорыве, разумеется, и близко нет речи», сообщает РИА Новости.

8 сентября Василий Небензя назвал главу европейской дипломатии Жозепа Борреля «вконец потерявшим дипломатические берега». Он заявил, что с момента незаконного госпереворота Украина для Запада представляла интерес лишь как пешка в геополитической борьбе за ослабление России.

Украина Спецоперации Василий Небензя ООН Смерть
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