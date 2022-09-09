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Член ГСА Рогов: Жители подконтрольного Киеву Запорожья хотят войти в состав РФ

Елена Самойлова

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Член ГСА Рогов: Жители подконтрольного Киеву Запорожья хотят войти в состав РФ
Фото: shutterstock

В подконтрольном Киеву городе Запорожье большинство жителей придерживаются пророссийских взглядов. Соответствующее заявление сделал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в пятницу, 9 сентября.

По его словам, из-за угроз физической расправы многие горожане боятся открыто говорить о том, что поддерживают идею присоединения к России.

— Люди не ответят на этот вопрос, прекрасно понимая, что с ними будет после того, как они выскажутся. Однозначно в Запорожье большинство людей нашей позиции, наших взглядов, но они сейчас запуганы и, конечно, не признаются в этом, — сказал Рогов в интервью для канала 360.

Накануне украинские беспилотники нанесли удар по контрольно-пропускному пункту «Васильевка» в Запорожской области.

6 сентября взрыв прогремел в центре Бердянска. Тогда Рогов заявил, что произошедшее является терактом, который организовал Киев: подобными действиями украинские власти пытаются запугать мирное население. Так, была взорвана машина коменданта города Артема Бардина. Он в настоящее время госпитализирован в тяжелом состоянии, после взрыва началась перестрелка. Позже появилась информация о том, что Бардин скончался, однако Рогов опроверг сообщения.

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