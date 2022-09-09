Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Вечерняя Москва» объявляет новый набор юных корреспондентов

Оксана Васильева
Общество
«Вечерняя Москва» объявляет новый набор юных корреспондентов
На фото: Виталий Ракитянский и Артем Мущенко, выпускники школы юного журналиста «Новый фейерверк» / Фото: Вечерняя Москва

Редакция газеты «Вечерняя Москва» приглашает школьников, желающих связать свою жизнь с журналистикой, в школу юных корреспондентов «Новый фейерверк».

Если тебе 16–18 лет, ты мечтаешь стать блогером, журналистом, хочешь быть в теме и создавать популярный контент, участвовать в увлекательных мероприятиях, общаться с интересными людьми. Если хочешь видеть необычное в обычном, снимать крутые иллюстрации к своим материалам, иметь внушительное портфолио для поступления в вуз, тебе точно к нам!

Ребята, прошедшие конкурс, смогут лично встретиться и пообщаться с ведущими журналистами центральных газет, радио и телевидения, перенять их богатый опыт, получить советы от известных мастеров журналистики. Курирует школу-студию юных корреспондентов главный редактор «Вечерки» Александр Куприянов.

Обучение в школе бесплатное. Занятия проводятся по вечерам раз в неделю.

Зачисление проходит по итогам творческого конкурса и собеседования. На творческий конкурс необходимо предоставить авторские материалы (заметки, очерки, эссе, рассказы) и короткий рассказ о себе.

Работы присылать до 28 сентября на e-mail — t.safonova@vm.ru, в теме письма указывать «Новый фейерверк – творческий конкурс». И не забудьте написать свой номер телефона для обратной связи!

Занятия начнутся с октября 2022 года.

Газета «Вечерняя Москва»
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Проводили лето весело с песнями и рекордами

Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Первый шаг навстречу новому Русскому миру

Роман Дерманский
Роман Дерманский

Парк, где можно послушать

Александр Алпатов
Александр Алпатов

Встречаем рассвет одними из первых

Александр Молотков
Александр Молотков

Вышли на уровень всей страны

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Отметим праздник ярко и красочно

Все мнения
О проекте