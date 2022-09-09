«Вечерняя Москва» объявляет новый набор юных корреспондентов

На фото: Виталий Ракитянский и Артем Мущенко, выпускники школы юного журналиста «Новый фейерверк» / Фото: Вечерняя Москва

Редакция газеты «Вечерняя Москва» приглашает школьников, желающих связать свою жизнь с журналистикой, в школу юных корреспондентов «Новый фейерверк».

Если тебе 16–18 лет, ты мечтаешь стать блогером, журналистом, хочешь быть в теме и создавать популярный контент, участвовать в увлекательных мероприятиях, общаться с интересными людьми. Если хочешь видеть необычное в обычном, снимать крутые иллюстрации к своим материалам, иметь внушительное портфолио для поступления в вуз, тебе точно к нам!

Ребята, прошедшие конкурс, смогут лично встретиться и пообщаться с ведущими журналистами центральных газет, радио и телевидения, перенять их богатый опыт, получить советы от известных мастеров журналистики. Курирует школу-студию юных корреспондентов главный редактор «Вечерки» Александр Куприянов.

Обучение в школе бесплатное. Занятия проводятся по вечерам раз в неделю.

Зачисление проходит по итогам творческого конкурса и собеседования. На творческий конкурс необходимо предоставить авторские материалы (заметки, очерки, эссе, рассказы) и короткий рассказ о себе.

Работы присылать до 28 сентября на e-mail — t.safonova@vm.ru, в теме письма указывать «Новый фейерверк – творческий конкурс». И не забудьте написать свой номер телефона для обратной связи!

Занятия начнутся с октября 2022 года.