Жителям столицы рассказали о новых проектах павильона «Макет Москвы» ко Дню города

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы / Ю. Иванко

Сотрудники павильона «Макет Москвы» на ВДНХ подготовили два новых проекта, приуроченных ко Дню города. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Павильон «Макет Москвы» расположен на Сиреневой аллее и работает с 10:00 до 20:00 ежедневно, за исключением понедельника.

По словам Левкина, 10 и 11 сентября в 14:10 и 17:10 гости смогут посмотреть презентацию фильма «Культурные мосты: Россия — Азербайджан». А с 11:00 каждые полчаса будет транслироваться светотехническое шоу «Московские окна».

— Глубокие культурные и исторические связи между двумя странами отражены в фильме, в котором речь идет о локациях Москвы, связанных с выдающимися личностями — выходцами из Азербайджана. Эта первая и, думаю, не последняя коллаборация является торжественным посвящением городу в честь его юбилея, — сказал Левкин.

Он добавил, что в шоу живую съемку совместят с анимацией. Главной героиней стала нарисованная звездочка, которая летает над вечерней столицей, попадает в окна домов и старается порадовать москвичей. Путешествие сопровождается песней «Московские окна», написанной в 1960 году композитором Тихоном Хренниковым на стихи Михаила Матусовского, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что кинопоказы под открытым небом пройдут на 20 окружных площадках фестиваля «День города».