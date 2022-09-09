Блогера Хованского исключили из перечня экстремистов

Фото: Youtube / Юрий Хованский

Блогер Юрий Хованский исключен из официального перечня физических лиц, причастных к экстремизму или терроризму. Об этом свидетельствуют данные Росинфомониторинга в пятницу, 9 сентября.

— Перечень террористов и экстремистов (исключенные). Физические лица: Хованский Юрий Михайлович, 19.01.1990 г.р., город Никольск Пензенской области, — говорится на сайте.

Дело Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма, было прекращено в июле текущего года за истечением срока давности, передает РИА Новости.

Хованского задержали 10 июня 2021 года по подозрению в оправдании терроризма. По информации следствия, блогер не позднее 3 июля 2020 года исполнил и опубликовал в интернете песню, которая содержала признаки публичных призывов к осуществлению актов терроризма.

Кроме того, экспертиза обнаружила в словах блогера оправдание терроризма и его пропаганду, а также угрозы по национальному признаку и призывы к насильственным действиям. 23 июля он через другого блогера передал письмо, где извинился за песню, из-за которой его привлекли к уголовной ответственности.

Блогер назвал песню «отвратительной» и «ужасной ошибкой», а также принес всем «глубочайшие извинения». 13 октября в ходе судебного заседания Хованский рассказал, что в СИЗО он не может спать, есть и нормально работать.

Обвинения следствия в том, что он может скрыться от правосудия за границей, блогер назвал «голословными».