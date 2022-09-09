«Увядший одуван»: Милонов ответил на шутку Галкина после его слов о запрете въезда в Россию

Фото: Пресс-служба Госдумы

Максим Галкин на днях отреагировал на призыв депутата Госдумы Виталия Милонова запретить телеведущему въезд на территорию России. В свою очередь политик не остался в стороне и прокомментировал слова артиста.

— Галкин использовал неинтересный прием. Он творчески выдохся. Мог бы отшутиться, а он просто заявил, что его травят и гонят. Сразу видно, что как только человек лишается своих корней, он сразу начинает увядать. Вот Галкин — увядший одуван, — заявил Милонов.

Депутат выразил уверенность, что Галкин обязательно захочет вернуться на родину, но страна уже не станет его принимать, передает StarHit.

До этого Виталий Милонов заявил, что россиянам не стоит ходить на концерты тех артистов, которые отрицательно высказываются о внешней политике государства. В пример политик поставил себя, так как не ходил на недавно прошедший в Москве концерт исполнителя Валерия Меладзе.

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал «Вечерней Москве», что недавно вернувшаяся в Россию супруга Галкина певица Алла Пугачева уже давно никому не интересна. Ее приезд в Россию критик посчитал просто очередной попыткой певицы привлечь к себе внимание.