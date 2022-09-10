Стало известно о ласковом прозвище, которое дал королеве Елизавете II ее муж

Фото: twitter/RoyalFamily

Жители Великобритании навсегда запомнят королеву Елизавету II как строгого и стойкого монарха. Только в обществе принца Филиппа, с которым она прожила в браке больше 70 лет, Елизавета позволяла себе давать слабину.

Супруг королевы показывал свои чувства к жене, не стесняясь посторонних. Время от времени Филипп позволял себе называть королеву ласковым прозвищем прямо на глазах у сотрудников Букингемского дворца, пишет портал «Киноафиша» в пятницу, 9 сентября.

Принц прозвал свою возлюбленную Капусткой, что является дословным переводом на английский язык французской идиомы Mon petit chou. Обычно таким выражением обращаются к детям, однако и Елизавета II была удостоена этого прозвища от своего супруга.

При каждом упоминании этого прозвища у монарха на лице сразу же появлялась улыбка. Столь необычное прозвище постоянно вызывало добрый смех и у других представителей королевской семьи.

Накануне новый король Великобритании Карл III выступил с первым обращением к нации. Свою речь монарх начал со слов о своей покойной матери Елизавете II.