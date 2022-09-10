В Росстате рассказали об изменениях стоимости зарубежного отдыха для россиян

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Туристические поездки за пределы страны в августе подорожали для жителей России в сравнении с июлем на 3,72 процента. В годовом соотношении этот показатель увеличился на 67 процентов. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Известно, что за август поездка в ОАЭ выросла в цене на 12,6 процента. Отдых в южноазиатских государствах увеличился по стоимости на 6,6 процента, в Турции — на 5,3 процента, на Ближнем Востоке — 1,5 процента, пишет Федеральное агентство новостей.

При этом дешевле стали поездки в некоторые страны Юго-Восточной Азии — 7,2 процента. На 2,6 и 0,8 процента соответственно упал в цене отдых на территории стран Закавказья и Белоруссии соответственно.

Накануне «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом по туризму Николаем Мельником, сколько времени потребуется на создание таких зон отдыха и будут ли они популярны у граждан России. По словам специалиста, строительство всесезонных курортов в России займет не менее пяти лет. Большое внимание планируют уделить побережью Черного моря.