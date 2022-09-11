Более семи миллионов лучевых исследований выполнили с помощью нейросетей в Москве

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В этом году искусственный интеллект помог обработать более 40 процентов лучевых исследований в столичных медучреждениях. Об этом в воскресенье, 11 сентября, сообщил заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Илья Тыров.

— Ежемесячно около 300 тысяч исследований проходит через умные алгоритмы, на сегодня сервисы искусственного интеллекта обработали уже больше семи миллионов исследований. Доля исследований, проанализированных нейросетями, увеличивается, — сказал он.

Директор столичного Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев добавил, что в этом году специалисты расширили возможности нейросетей. Так, искусственный интеллект научился распознавать еще пять заболеваний. По его словам, всего технология способна найти отклонения по 13 направлениям лучевых исследований, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в столичных медучреждениях внедрили комплексный сервис искусственного интеллекта, который может определять сразу семь патологий. Разработка будет применена в сфере рентгенологии.