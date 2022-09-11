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Хирург Вдовин заявил о неудачной пластической операции Пугачевой

Елена Самойлова
Общество
Хирург Вдовин заявил о неудачной пластической операции Пугачевой
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

На днях в Сети появился снимок певицы Аллы Пугачевой без макияжа.

Многие пользователи не узнали в ней Примадонну: настолько сильно изменилось лицо артистки. На этот снимок обратил внимание и пластический хирург Александр Вдовин.

По его словам, при внимательном взгляде на лицо Пугачевой явно видны изменения, которые могут быть следами неудачных пластических операций.

— Асимметрия видна у Пугачевой и в районе губ. Если присмотреться, то можно заметить, как один уголок рта у Аллы Борисовны опущен вниз, — сказал специалист.

Часто такое можно наблюдать после неудачно проведенной SMAS-подтяжки лица, во время которой, вероятно, был задет лицевой нерв, цитирует эксперта «Экспресс-газета».

В конце августа стало известно, что Пугачева вернулась в Россию. Видеозапись с певицей опубликовал дизайнер Игорь Гуляев.

Пугачева сообщила о своем первом желании после возвращения в Москву. По ее словам, в планах у нее много дел, но первое — это «набить морду» одному человеку.

Таролог Саона считает, что Примадонна вернулась в Россию для «разведки». Отмечается, что она вернулась без своего мужа, телеведущего Максима Галкина. По словам таролога, это спровоцировало появление разного рода домыслов и предположений.

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