ЦИК: Голосование на всех выборах в России завершилось

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Голосование на выборах всех уровней завершилось на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в воскресенье, 11 сентября.

— Голосование завершилось по всей стране, избирательные комиссии вводят протоколы в ГАС «Выборы», счетчики в информцентре переключаются в режим «Предварительные итоги голосования», — говорится в Telegram-канале комиссии.

Отмечается, что сборка ключа расшифрования ДЭГ будет произведена позже.

11 сентября явка на 18:00 последнего дня выборов муниципальных депутатов в столице составила 32,8 процента. Согласно предоставленным данным, всего было выдано 1 710 742 электронных бюллетеня. При этом еще 645 436 человек проголосовали на избирательных участках.

Заместитель главы Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Александр Асафов заявил, что высокая явка объясняется большим доверием избирателей к онлайн-системе голосования.