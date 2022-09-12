Более 20 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Свыше 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Известно, что в Домодедове задержали семь рейсов и два отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны пять рейсов. А в аэропорту Внуково задержаны три рейса и пять отменены.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 16 сентября 03:45 по московскому времени. Уточняется, что ограничение распространяется на аэропорты городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. При этом остальные аэропорты России работают в штатном режиме.
Накануне сообщалось, что объединенная авиастроительная корпорация и «Аэрофлот» подписали в ходе Восточного экономического форума соглашение о намерениях купить 339 самолетов отечественного производства. Первые контракты должны быть заключены уже в 2022 году.