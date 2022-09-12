Правительство Нидерландов призвало жителей ограничить время приема душа до пяти минут

Фото: Unsplash

Власти Нидерландов приучают жителей принимать душ за пять минут в связи с экономией электроэнергии. Об этом сообщил The Wall Street Journal в понедельник, 12 сентября.

Причинами необычного решения властей стали возросшие счета за коммунальные услуги и возможный дефицит электроэнергии. В одном из регионов страны правительство поручило раздать жителям таймеры, чтобы научить их экономии.

Однако не все жители Нидерландов согласны с решением руководства страны. Так, студент Мейндерт Бурсма рассказал, что не планирует поддерживать идею об ускоренном приеме душа. Он объяснил, что начинать сокращение энергопотребления целесообразнее «в основных отраслях промышленности».

В сентябре читатели британской газеты The Telegraph оценили ультиматум президента России Владимира Путина по вопросу поставок газа и нефти в ЕС и последующий отказ альянса ввести потолок цен на энергоресурсы.

Ранее сообщалось, что только три страны Евросоюза из 27 поддержали идею введения потолка цен на газ из России. Кроме того, еще 15 стран Евросоюза выступили за введение общего потолка цен на газ для всех поставщиков.