Занятия для участников «Московского долголетия» пройдут более чем в 20 вузах столицы

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Занятия по иностранным языкам, литературе, рисованию, психологии и другим предметам пройдут более чем в 20 вузах столицы для участников «Московского долголетия». Об этом сообщил заместитель главы департамента труда и социальной защиты населения города Владимир Филиппов в понедельник, 12 сентября.

— Осенью столичные учебные заведения открывают двери не только для молодых студентов, но и для москвичей старшего поколения. В этом учебном году партнерами «Московского долголетия» стали более 20 университетов. Для участников проекта уже открыто около 70 групп по разным направлениям — от спорта до компьютерной грамотности, — сказал Филиппов.

Занятия будут проходить очно и онлайн. Около 2,5 тысячи человек преклонного возраста поучаствуют в них. Проект уже поддержали Московский государственный университет имени Ломоносова, Высшая школа экономики, Московский государственный юридический университет имени Кутафина, Московский политех, Российский экономический университет имени Плеханова и другие вузы.

На официальном сайте мэра Москвы добавили, что для горожан старшего возраста также работает «Серебряный университет», где открыты группы по 36 направлениям, среди которых живопись, цифровые технологии и многое другое.

До этого сообщалось, что более 34 тысяч участников клуба «Активное долголетие» с начала этого года посетили экскурсии на территории Подмосковья.