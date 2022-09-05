Свыше 34 тысяч участников клуба «Активное долголетие» посетили экскурсии в Подмосковье

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Более 34 тысяч участников клуба «Активное долголетие» с начала этого года посетили экскурсии на территории Подмосковья. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры и туризма.

Всего было проведено более трех тысяч пешеходных и автобусных экскурсий, передает пресс-служба.

— За летний сезон экскурсионные поездки по региону совершили почти 11 тысяч человек, — рассказала вице-губернатора Московской области Ирина Каклюгина.

Сообщается, что у представителей старшего поколения вызвали интерес маршруты в Коломну, Истру, Павловский Посад, Клин, Сергиев Посад, Серпухов и другие города.

В честь Дня города Музей Победы 10 сентября проведет для жителей столицы развлекательные мероприятия. Также горожане смогут посетить экспозиции и выставки музея, в том числе принять участие в экскурсии по трехмерной экспозиции «Битва за Москву. Первая Победа!».

В августе сообщалось, что количество посетителей Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина летом 2022-го достигло 300 тысяч человек, что более чем вдвое превышает показатели лета предыдущего года.