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Приметы и советы

Названы способные улучшить здоровье пять продуктов

Елена Самойлова

Сюжет: 

Еда
Общество
Названы способные улучшить здоровье пять продуктов
Фото: Unsplash

Фасоль, овсянка и шпинат названы продуктами, способными улучшить защиту организма от болезней и благотворно влиять на здоровье. Об этом изданию ETNT рассказали эксперты в области питания.

Кроме того, медики отметили, что брокколи помогает улучшить здоровье за счет большого количества содержащегося в ней сульфорафана. Это соединение обладает противораковым и антибактериальным эффектами.

Специалисты упомянули шпинат, который содержит антиоксиданты — лютеин, зеаксантин. Они борются с компонентами, вызывающими рак молочной железы. Кроме того, благоприятно сказывается на здоровье фасоль, поскольку является не отягощенным вредным жиром источником белка. Ее употребление снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, заявили эксперты.

Помимо этого, они порекомендовали периодически есть на завтрак овсянку долгой варки. По словам медиков, продукт не влияет на повышение уровня сахара в крови и способствует предотвращению диабета второго типа. А яблоки помогут сохранить эластичность сосудистой ткани, что важно для профилактики гипертонии и скачков кровяного давления, передает medikforum.

До этого врач-кардиолог Элизабет Клодас назвала пять лучших продуктов, которые помогут снизить уровень холестерина в крови.

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