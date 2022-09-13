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Пять коллекций представят на показе мод проекта «Московское долголетие»

Елена Самойлова
Город
Пять коллекций представят на показе мод проекта «Московское долголетие»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В рамках проекта «Московское долголетие» пройдет модный показ «Мастерская дизайнеров». 50 участников, которые работали в тандеме с известными российскими модельерами, представят пять авторских коллекций одежды. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Как отмечается, прямая трансляция выхода состоится 20 сентября на портале «Я дома» столичного Департамента труда и социальной защиты населения.

— Жители столицы смогут выбрать понравившуюся им коллекцию путем народного голосования на сайте с 21 по 24 сентября, — рассказал заместитель руководителя ведомства Владимир Филиппов.

Он добавил, что команду победителей объявят на гала-концерте творческого фестиваля.

На показе будут представлены 50 модных образов, которые продемонстрируют на подиуме модели старше 55 лет. Все они являются ученицами школы «Королевская осанка» проекта «Московское долголетие», говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что осенью для участников «Московского долголетия» пройдут занятия по иностранным языкам, литературе, рисованию, психологии и другим предметам в более чем в 20 вузах столицы.

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