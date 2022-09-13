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Лавров и его сопровождающие получили визы для участия в Генассамблее ООН

Елена Самойлова
В мире
Лавров и его сопровождающие получили визы для участия в Генассамблее ООН
Фото: МИД РФ

Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров и несколько сопровождающих его лиц получили американские визы для участия в Генассамблее Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщили в МИД РФ во вторник, 13 сентября.

Cаммит на полях Генассамблеи ООН пройдет с 20 по 26 сентября и предполагает очное участие всех заинтересованных делегаций.

— Ожидаем выдачу виз и остальным членам делегации, а также оперативного решения вопросов логистики, учитывая незаконные санкционные ограничения со стороны США, блокирующие логистические вопросы прибытия российских представителей для участия в работе ГА ООН, — цитирует сообщение министерства РИА Новости.

1 сентября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что США намеренно сорвали участие министра внутренних дел России Владимира Колокольцева в саммите глав МВД в ООН, не выдав визу.

Затем постпред попросил генсека ООН Антониу Гутерреша побудить Соединенные Штаты выдать визы российской делегации для участия в неделе высокого уровня сессии Генеральной ассамблеи ООН.

В свою очередь Лавров обратился к коллегам 10 сентября с просьбой больше не напоминать американской стороне о том, что для участия в Генассамблее ООН делегации из России необходимы визы.

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