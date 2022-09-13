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Суд арестовал мужчину, который угрожал сбросить свою годовалую дочь с 13 этажа в Новокосине

Степан Жирнов
Происшествия
Суд арестовал мужчину, который угрожал сбросить свою годовалую дочь с 13 этажа в Новокосине
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Россия, Москва, Городецкая улица Карта всех событий

Суд арестовал мужчину, который собирался сбросить свою годовалую дочь с балкона в Новокосине. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 13 сентября.

По ее словам, 27-летний мужчина, обвиняемый в покушении на убийство малолетнего, отправится в СИЗО до 12 ноября 2022 года. Подсудимый просил отправить его под домашний арест.

Видео: пресс-служба прокуратуры Москвы

Известно, что мужчина ранее был судим за применение насилия в отношении представителя власти, а также за кражи. У него имеется непогашенная судимость, а новое преступление он совершил в период испытательного срока по условному приговору.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в понедельник, 12 сентября, на 13-м этаже дома, расположенного на Городецкой улице. Житель столицы, находясь в состоянии наркотического опьянения, вынес собственную дочь на балкон квартиры и грозился сбросить ее вниз. Очевидцы запечатлели этот момент на видео и вызвали полицию. Вскоре злоумышленника задержали, а девочку спасли и передали матери.

Сотрудника правоохранительных органов, который задержал злоумышленника, представили к награде.

Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела.

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