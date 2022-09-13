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Евросоюз направил своего спецпредставителя в Армению и Азербайджан для проведения переговоров

Александр Афонин
В мире
Евросоюз направил своего спецпредставителя в Армению и Азербайджан для проведения переговоров
Фото: flickr/minoritenplatz8

Евросоюз направил своего специального представителя в Армению и Азербайджан для проведения переговоров с целью урегулирования конфликта на границе стран. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, распространенном во вторник, 13 сентября.

— Специальный представитель ЕС Тойво Клаар немедленно отправится в две страны, чтобы поддержать необходимую деэскалацию и обсудить следующие шаги в процессе диалога в Брюсселе между лидерами Армении и Азербайджана, — говорится в сообщении.

В своем письме Боррель добавил, что сторонам конфликта необходимо прекратить боевые действия. По его словам, лидерам Армении и Азербайджана нужно сесть за стол переговоров и вернуться к позициям, которые были заняты до эскалации, передает ТАСС.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что Армения и Азербайджан не первый год имеют друг к другу территориальные претензии. Пока они не подпишут мирный договор, стычки между странами будут продолжаться. Кроме того, конфликт ставит в неудобное положение Россию.

Евросоюз (ЕС) Азербайджан Армения
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