Собянин присвоил статус промкомплекса еще двум столичным предприятиям

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Правительство города присвоило статус промышленного комплекса двум столичным компаниям — «Биннофарм» и «Меридиан». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 13 сентября.

— Присвоили статус промышленного комплекса двум московским компаниям — «Биннофарм» и «Меридиан». С этим статусом можно получать налоговые льготы. К примеру, региональный налог на прибыль для промкомплексов не 17 процентов, а 13,5. Налог на недвижимость снижен на 50 процентов, а земельный налог — на 80, — сказал он.

Глава города добавил, что «Биннофарм» является одной из крупнейших российских биофармацевтических компаний. Кроме того, на базе компании было запущено первое в мире производство вакцины от COVID-19 «Спутник V». «Меридиан» в свою очередь — одно из ведущих российских предприятий по производству рыбы и морепродуктов.

На своей странице в «ВКонтакте» мэр напомнил, что особый статус для предприятий в Москве был введен в 2016 году. За это время его получили 66 городских компаний, а их ежегодная экономия составила 1,9 миллиарда рублей.

8 сентября сообщалось, что по распоряжению Сергея Собянина производитель медной катанки и проволоки ООО «Элкат» получил статус промышленного комплекса. Согласно столичному законодательству, благодаря новому статусу компания имеет право на льготы.