Суд вынес приговор убийцам предпринимателя Калмановича, погибшего в 2009 году

Фото: пресс-служба суда

Суд вынес приговор трем исполнителям убийства предпринимателя Шабтая Калмановича, погибшего в 2009 году. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 13 сентября.

По ее словам, Багаудину Костоеву, Али Белхороеву и Батыру Тумгоеву вменялись обвинения по статьям «Убийство организованной группой по найму» и «Незаконный оборот оружия».

На основании вердикта коллегии присяжных Костоева приговорили к 22 годам, Белхороева — к 20, а Тумгоева — к 18 годам. Все трое будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Убийство, о котором идет речь, произошло 2 ноября 2009 года в столице. На проезжей части в районе Смоленской набережной к автомобилю Mercedes-Benz подъехала «Лада Приора». Пассажиры отечественной машины открыли огонь из автоматического оружия. В результате нападения Калманович скончался на месте от множества огнестрельных ранений. Водитель был госпитализирован и выжил только благодаря своевременной медицинской помощи. Нападавшие с места преступления скрылись.

Позже следствие установило, что нападение было организовано по заказу. В организованной группе были распределены роли: Тумгоев сообщил подельникам возможный маршрут погибшего, Белхороев управлял автомобилем, а стрелял Костоев. Он выпустил как минимум 19 патронов, если судить по количеству найденных гильз.

Преступникам долгое время удавалось скрываться. Дело раскрыли только в 2019 году.

Другое заказное убийство раскрыли 12 августа. Следственный комитет объявил о завершении расследования об убийстве хореографа Прониной, которое произошло в декабре 2020 года.