Задания по спецоперации появятся на ЕГЭ после изменений в учебниках старшеклассников

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Связанные со специальной военной операцией РФ на Украине задания появятся в едином государственном экзамене (ЕГЭ) по истории после того, как соответствующие изменения будут внесены в рабочие программы и учебники. Об этом журналистам рассказали во вторник, 13 сентября, в пресс-службе Рособрнадзора.

Перед изменениями рабочих программ и учебников по истории необходимо скорректировать Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), пояснили в ведомстве.

— В ЕГЭ соответствующие вопросы появятся после реализации указанных задач, так как в ЕГЭ проверяется содержание по предмету, изученное школьниками в соответствии с образовательными программами. Сроки реализации данных задач традиционно устанавливает Минпросвещения РФ, — подчеркнули в пресс-службе Рособрнадзора в ответ редакции ТАСС.

Примечательно, что до этого Минпросвещения уже внесло изменения во ФГОС среднего общего образования. Учащиеся самых старших двух классов российских школ будут изучать на истории спецоперацию России на Украине.

В конце прошлой недели Министерство просвещения подготовило методические рекомендации по проведению в школах киноуроков на исторические темы.