Около 100 сотрудников резиденции Карла III получили извещение об увольнении

Фото: twitter/ClarenceHouse

Около 100 сотрудников резиденции новоявленного британского короля Карла III могут быть уволены после его вступления на престол. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщила газета The Guardian со ссылкой на собственные источники.

По информации собеседников издания, вышеуказанные сотрудники получили извещение о сокращении, поскольку новый монарх перебирается из своей резиденции Кларенс-Хаус в Букингемский дворец.

Среди тех, кто получил уведомление, числятся сотрудники офиса по связям с общественностью, финансового отдела, личные секретари и домашний персонал. Один из источников газеты уточнил, что все сотрудники потрясены сложившейся ситуацией, пишет ТАСС.

Окончательное решение относительно увольнения на данный момент не принято. Ожидается, что сотрудникам, попавшим под сокращение, предложат альтернативную работу в других семьях королевской четы.

В минувший понедельник, 12 сентября, король Великобритании Карл III выступил с первым обращением к британскому парламенту и пообещал следовать примеру королевы Елизаветы II.