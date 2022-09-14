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Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центра России продлили до 22 сентября

Лейла Алиева
Общество
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центра России продлили до 22 сентября
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 22 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации в среду, 14 сентября.

— Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 22 сентября 2022 года до 03:45 по московскому времени, — говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничение распространяется на аэропорты городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. При этом остальные аэропорты России работают в штатном режиме.

В связи с продлением ограничения, российским авиакомпаниям порекомендовали при организации альтернативных маршрутов воспользоваться аэропортами Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, сообщается на сайте Росавиации.

Командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о постепенном переходе России на самолеты отечественного производства, рассказал «Вечерней Москве», когда Россия сможет реализовать этот план.

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