В Подмосковье появилась комплексная услуга для записи ребенка в кружки

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Теперь родители имеют возможность записать ребенка в кружки и секции Подмосковья в новом, упрощенном формате через комплексную услугу.

— Если раньше надо было подавать заявление в каждый кружок, то теперь — только одно заявление в несколько кружков. Это очень удобно и просто, а также позволяет родителям значительно экономить время, — рассказала Линара Самединова, председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике.

Подать заявление можно не только онлайн, но и непосредственно в организации, предоставляющей услуги дополнительного образования.

Система дополнительного образования детей Московской области включает в себя 2696 учреждений образования, спорта, культуры, а также частные организации, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

До этого педагоги рассказали, как помочь ребенку адаптироваться к школе.