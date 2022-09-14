Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной главреда «КП» Сунгоркина

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина. Об этом стало известно в среду, 14 сентября.

Собянин подчеркнул, что Сунгоркин с любовью относился к Москве и эта любовь нашла отражение на страницах газеты, которой он руководил.

— С его именем связана эпоха в жизни «Комсомольской правды». Ироничная и смелая, интересная и понятная, поистине народная газета, «КП» по праву является лидером российской прессы, — написал в своем Telegram-канале мэр столицы.

14 сентября стало известно, что главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин умер во время экспедиции в Приморье. Об этом рассказал замредактора отдела политики издания Александр Громов. По его словам, коллега отправился в рабочую поездку, чтобы собрать материалы для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

Также соболезнования выразила журналистка Маргарита Симоньян. Она поделилась историей из жизни, рассказав, как ходила за грибами в компании Сунгоркина.