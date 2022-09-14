Дептранс Москвы рассказал о маршрутах круизных теплоходов на этой неделе

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Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

С начала навигации круизные теплоходы в Москве перевезли уже более 200 тысяч пассажиров. Об этом сообщил глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в среду, 14 сентября.

— Сегодня с Северного и Южного речных вокзалов можно отправиться в десятки городов страны. С начала сезона навигации круизные теплоходы совершили уже более тысячи рейсов, перевезли свыше 200 тысяч пассажиров, — сказал глава ведомства.

По его словам, на текущей неделе круизные теплоходы отправятся в Коломну, Мышкин, Нижний Новгород и многие другие города. Приобрести билеты можно в офисах туроператоров на Северном речном вокзале.

Обновленный Северный речной вокзал в настоящее время является одним из самых популярных мест для отдыха в городе. По завершении реставрации Южного вокзала в столице будет еще один уникальный и современный транспортный объект, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что москвичи назвали Северный речной вокзал самым красивым зданием после реставрации.