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ЕК предложила изымать часть сверхприбыли энергокомпаний из ЕС

Евгений Белоусов
В мире
ЕК предложила изымать часть сверхприбыли энергокомпаний из ЕС
Фото: depositphotos

Еврокомиссия (ЕК) предлагает изымать не менее 33 процентов сверхприбыли предприятий угольной, нефтяной и газовой промышленности из ЕС для борьбы с энергетическим кризисом. Об этом в среду, 14 сентября, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

— Эти средства позволят перебалансировать рынок электричества в ЕС, — сказала она.

По словам еврокомиссара, эти взносы будут собирать страны — участницы альянса. Сверхприбылью этих компаний будет считаться прибыль, которую они получили в 2022 году и которая более чем на 20 процентов превышает их среднюю прибыль за последние три года, передает ТАСС.

До этого глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции ЕС в отношении России останутся в силе до тех пор, пока ее экономика не «будет разорвана». По ее словам, для Европы «пришло время проявить решимость».

Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что ЕС может пойти на ограничение стоимости российского газа по политическим причинам.

Если это произойдет, поставки газа из РФ могут полностью прекратиться, усложнив и без того непростую ситуацию с запасами голубого топлива в ЕС.

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