Шольц отметил важное значение переговоров с Путиным

Фото: flickr/worldeconomicforum

Президент России Владимир Путин не поменял позиции по Украине, однако очень важно продолжать диалог. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в среду, 14 сентября.

— Важно говорить друг с другом и говорить то, что я думаю по этой теме. Потому что я абсолютно уверен, что Россия должна вывести свои войска. Об этом нужно говорить. И я так и сделал, — заявил он.

Шольц подчеркнул, что Путин не считает начало специальной операции на Украине ошибкой и убежден в ее важности и необходимости, передает РИА Новости.

13 сентября Путин и Шольц во время телефонного разговора обсудили ситуацию на Украине. Канцлер призвал президента как можно быстрее найти дипломатическое решение конфликта, а также подчеркнул, что в случае присоединения к России каких-либо территорий по завершении СВО Евросоюз введет против РФ новые санкции.

До этого Путин провел телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном. Беседа состоялась по инициативе французской стороны. Лидеры обсудили ситуацию на Украине, в том числе и обстановку на Запорожской АЭС.