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В Госдепе хотят «разъединить» экономики России и стран Центральной Азии

Егор Провоторов
В мире
В Госдепе хотят «разъединить» экономики России и стран Центральной Азии
Фото: shutterstock

Цель американской политики в Центральной Азии должна заключаться в «разъединении экономик» государств региона с российской. Об этом в среду, 14 сентября, заявила заместитель помощника директора Агентства США по международному развитию (USAID) Анджали Каур.

По словам сотрудницы ведомства, являющегося частью Госдепартамента, Вашингтон в данный момент старается «укрепить взаимосвязанность» экономик региона. Это, по словам Каур, важно для того, чтобы в конечном счете «разъединить экономики стран Центральной Азии с российской экономикой». На слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США чиновница обозначила эту цель основной в регионе.

В свою очередь помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу, также выступавший в ходе слушаний, подчеркнул, что Штаты пытаются противодействовать влиянию Москвы в регионе не только в экономической сфере.

По его словам, противостояние российской политике в регионе проявляется в том числе в виде противодействия влиянию русского языка и культуры. Лу рассказал, как Вашингтон публикует в местной прессе информацию о том, как Штаты помогают жителям региона и поддерживают местные культуру и язык в противовес русским языку и культуре, пишет ТАСС.

В начале сентября издание Politico написало, что Страны Евросоюза больше не думают о введении новых антироссийских санкций.

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