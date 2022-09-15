В Приморском крае ищут больного леопарда, вышедшего к людям

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Леопард напал на людей в Приморье впервые за сто лет наблюдений за этими животными. Это нетипичное поведение для хищной кошки, которая обычно не выходит из тайги. Этот же хищник отдалился от национального парка «Земля леопарда» на 30 километров и стал бросаться на жителей дальневосточного поселка Красный Яр.

Сейчас дикую кошку разыскивают по всей округе, предполагая, что леопард может быть болен и опасен, пишет Пятый канал. Житель Красного Яра Сергей Примак отбивался от животного табуретом, когда тот выскочил на него из-за угла.

Специалисты собрали с его участка достаточно генетического материала — слюны и шерсти. Также были обнаружены следы лап леопарда. Охотнадзор и инспекторы заповедника приехали через несколько часов после ЧП. Начался отлов: хищника решено изъять из дикой природы.

— Тепловизор помогает нам увидеть живое в траве. Но это эффективнее всего делать ночью, когда температура окружающей среды падает, — отметила инспектор по отлову диких животных.

Специалисты подозревают, что на жителей Красного Яра напала самка, которая, вероятнее всего, нездорова. Бывалые охотники считают, что животное также испугано и от стресса спряталось в кустах без движения. Масштабные поиски продолжатся ночью.

В начале августа сотрудники ФГБУ «Земля леопарда» спасли четырехмесячного котенка дальневосточного леопарда у границ национального парка в Надеждинском районе Приморского края.