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Ефимов: Более 55 тысяч рабочих мест появится в Москве благодаря комплексному развитию 14 территорий

Елена Самойлова
Город
Ефимов: Более 55 тысяч рабочих мест появится в Москве благодаря комплексному развитию 14 территорий
Фото: Пресс-служба

Инвесторы и городские операторы приступили к комплексному развитию 14 участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в четверг, 15 сентября.

— Мы планируем, что по проекту комплексного развития территорий будет реорганизовано около 150 заброшенных и неэффективно используемых участков столицы. Сегодня ведется работа по 14, их общая площадь составляет примерно 188 гектаров, а вложения — 444 миллиарда рублей, — сказал представитель мэрии.

В результате реорганизации появится более 55 тысяч новых рабочих мест. При этом 6 из этих территорий реорганизовывают правообладатели, развитием 5 участков занимаются городские операторы, а инвесторов для редевелопмента еще 3 выбрали на аукционах.

Ефимов отметил, что в результате в Москве появятся новая недвижимость, предприятия и объекты инфраструктуры. Комплексное развитие территорий на данный момент ведется в районах Щукино, Дмитровский, Можайский, Отрадное, Войковский, Тропарево-Никулино, Зюзино, Печатники, Нагорный, Текстильщики, Хорошево-Мневники, Тимирязевский и Теплый Стан.

По словам министра правительства Москвы, главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, на 14 участках будет построено около 4 миллионов квадратных метров недвижимости.

Новые микрорайоны полностью изменят облик бывших промзон и неэффективно используемых территорий, подчеркнул он. Экологичные производства разместятся на площади более 1 миллиона квадратных метров.

Детские сады, школы, поликлиники, спортивные объекты и другая инфраструктура займут около 1,2 миллиона «квадратов». Гаман добавил, что почти 1,8 миллиона квадратных метров заложено на строительство современного жилья.

До этого сообщалось, что частные инвесторы построят 3 гостиницы на месте участка бывшей промзоны и двух неэффективно используемых территорий в ВАО по программе комплексного развития территорий.

Строительство Максим Гаман Владимир Ефимов Москва
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