Выставка о роли Забайкалья в годы войны откроется в Музее Победы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы откроет выставку, приуроченную к дате создания Забайкальского фронта — 15 сентября 1941 года. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Выставка «Чита — центр Забайкальского фронта» продолжит работу до 4 ноября. Гостями мероприятия станут сенаторы Совета Федерации, депутаты Государственной думы, представители КНР, Монголии и другие официальные лица.

Три тематических раздела экспозиции охватывают период с 1939 по 1945 год и рассказывают о вкладе Забайкальского края в Великую Победу.

Как отмечается, на площади более чем 200 квадратных метров представят свыше 200 уникальных экспонатов. Это раритеты из фондов Забайкальского краевого краеведческого музея имени А. К. Кузнецова, Военно-исторического музея СибВО, Кокуйского краеведческого музея, клуба военно-исторической реконструкции «Забайкальский фронт», а также Музея Победы.

— Забайкалье сыграло важнейшую роль в боевой подготовке Красной армии накануне и в ходе Второй мировой войны, став опорной территорией по разгрому японских милитаристов на реке Халхин-Гол, по сдерживанию возможного нападения Японии на СССР в 1941–1945 годах, по организации и проведению Маньчжурской наступательной операции, поставившей точку во Второй мировой войне, — рассказали организаторы.

Посетители увидят документы и фотографии, оружие и обмундирование, награды и личные вещи героев событий тех лет. Также узнают о работе горнодобывающей, кожевенной, судостроительной и других отраслей края. В витринах представят инструменты рабочих, элементы изделий и образцы минералов.

Накануне сообщалось, что Музей Победы запустит уникальные экскурсии «Коллекция особого назначения» по оружейному хранилищу фондов.